Підтримка платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів: врегулювання податкового боргу

29 декабря 2020, 12:36

Головне управління ДПС у Луганській області інформує, що 10 грудня 2020 року набрав чинності Закон України від 04.12.2020 № 1072-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – Закон № 1072).

Положення цього закону стосуються підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів та спрямовані на врегулювання податкового боргу платників податків.

Відстрочення податкового боргу буде здійснюватися лише платникам податків-фізичним особам, у тому числі самозайнятим особам, які станом на 1 грудня 2020 року мали податковий борг, загальний розмір якого за усіма місцями обліку не перевищує 6800 грн, і який залишився не сплаченим на дату подання ним заяви до контролюючого органу.

Відстрочка надається без нарахування процентів за користування відстроченням.

При цьому сплатити відстрочені суми податкового боргу необхідно до 29 грудня 2021 року.

Для того, щоб скористатися цією нормою, платнику податків необхідно звернутися з заявою довільної форми до контролюючого органу, де обліковується такий податковий борг. Заяву можна подати як у паперовому так і в електронному вигляді.

У разі сплати відстроченої суми податкового боргу достроково платник податків інформує контролюючий орган про таку дострокову сплату шляхом надсилання листа у довільній формі.

Якщо платник податків сплатив повну суму відстроченого податкового боргу не пізніше визначеного строку (29 грудня 2021 року) штрафні санкції і пеня на такі сплачені відстрочені суми не застосовується та не нараховуються.

Разом з тим, у випадку непогашення платником податків повної суми відстроченого податкового боргу до настання визначеного строку, або її погашення після 29 грудня 2021 року штрафні санкції і пеня на відстрочені суми, що залишаться непогашеними, будуть нараховані у загальному порядку згідно з вимогами Податкового кодексу України.