СНБО одобрил законопроект о лишении свободы за ложь в декларациях

30 декабря 2020, 09:00

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, состоявшимся под председательством президента Владимира Зеленского, одобрили законопроект по совершенствованию ответственности за недостоверное декларирование, который после доработки президент внесет в парламент как неотложный, сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский подчеркнул, что нужно усилить ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Именно на это направлен соответствующий законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и другие законодательные акты по совершенствованию такой ответственности, который был одобрен на заседании СНБО и после доработки будет внесен президентом в Верховную Раду как неотложный.

«Многие из народных депутатов не хотели, чтобы было наказание в виде лишения свободы. Поэтому был принят законопроект компромиссной редакции. И сейчас мы исправляем ошибку. Я согласен, что этот законопроект нужно доработать, чтобы не было споров по поводу тех или иных норм», - отметил Зеленский.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил важность принятого парламентом закона о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.

«И для того чтобы усилить ответственность за недекларирование чиновниками своих доходов, чтобы они их не скрывали, сегодня состоялось заседание СНБО, на котором одобрен проект закона, который будет направлен в Верховную Раду как неотложный с определенной доработкой», - рассказал он.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин считает, что вопросы уголовной ответственности за недостоверное декларирование должен быть решен именно таким способом, которого требует украинское общество.

«Должна быть восстановлена ​​не только уголовная ответственность, но и соответствующее наказание за то, что лицо не задекларировало какие-то свои состояния и это было сделано умышленно и в значительной сумме. Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал позицию президента по восстановлению такого вида наказания, как лишение свободы за недекларирование и за недостоверные сведения в электронных декларациях наших чиновников», - сказал Костин.

Депутат также напомнил, что Венецианская комиссия приняла заключение, которым рекомендует Верховной Раде не просто восстановить уголовную ответственность за ложь в декларациях, а установить такой вид наказания, как лишение свободы.