30 декабря 2020, 14:14 Зеленский: в короткий срок начнем масштабную вакцинацию от COVID Украина в короткий срок начнет масштабную вакцинацию от COVID. Это станет возможным, в частности, благодаря поставкам вакцины китайской компании Sinovac Biotech. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает его пресс-служба. По его словам, контракт заключили с опытным производителем вакцин. "Главное, что мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации", - отметил Зеленский. Он добавил, что в первую очередь необходимо защитить наиболее "рискованные" социальные группы. Твитнуть Загрузка... Загрузка...