Зеленский: в короткий срок начнем масштабную вакцинацию от COVID

Украина в короткий срок начнет масштабную вакцинацию от COVID. Это станет возможным, в частности, благодаря поставкам вакцины китайской компании Sinovac Biotech.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает его пресс-служба.
По его словам, контракт заключили с опытным производителем вакцин.
"Главное, что мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации", - отметил Зеленский.
Он добавил, что в первую очередь необходимо защитить наиболее "рискованные" социальные группы.