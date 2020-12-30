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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
30 декабря 2020, 14:14

Зеленский: в короткий срок начнем масштабную вакцинацию от COVID

Украина в короткий срок начнет масштабную вакцинацию от COVID. Это станет возможным, в частности, благодаря поставкам вакцины китайской компании Sinovac Biotech.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает его пресс-служба.

По его словам, контракт заключили с опытным производителем вакцин.

"Главное, что мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации", - отметил Зеленский.

Он добавил, что в первую очередь необходимо защитить наиболее "рискованные" социальные группы.

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