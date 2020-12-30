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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
30 декабря 2020, 16:00

Впервые за годы независимости государство заказывает у «Антонова» три новые украинские самолеты Ан-178

При участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось подписание Меморандума между Министерством обороны и Государственным предприятием «Антонов» о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины

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