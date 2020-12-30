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Происшествия / Региональные
30 декабря 2020, 17:00

В центре Луганска на растяжке подорвалась женщина

Сегодня утром, 30 декабря, в Луганске взорвалась граната, прикрепленная к растяжке. В результате ранения получила женщина. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

«В районе Красной площади произошел взрыв гранаты РГД. Неизвестный установил растяжку по улице Шевченко, 13, которая сработала около 8:30. Пострадала женщина, которая со множественными осколочными ранениями была доставлена в ЛРКБ», – пишет луганский Telegram-канал.

Как сообщается, в связи с тем, что проводились следственные действия, улица до обеда была перекрыта, работали саперы и следователи.

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