В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело рекордное количество людей

30 декабря 2020, 09:54

В Украине по состоянию на 30 декабря было зафиксировано 7986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Кроме того, за минувшие сутки госпитализировали 2925 человек, летальных случаев – 243, выздоровели 16355 человек, осуществлено тестирований - 52 746 (в том числе методом ПЦР - 35504, методом ИФА - 17242).

За все время пандемии в Украине заболели 1045348 человек, выздоровели - 698 190, летальных исходов - 18 324, проведено 5546683 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 110139 случаев;

Винницкая область - 22 242 случая;

Волынская область - 32 735 случаев;

Днепропетровская область - 58094 случая;

Донецкая область - 35 905 случаев;

Житомирская область - 38 720 случаев;

Закарпатская область - 28 065 случаев;

Запорожская область - 53 428 случаев;

Ивано-Франковская область - 43 072 случая;

Киевская область - 58 535 случаев;

Кировоградская область - 8345 случаев;

Луганская область - 10 218 случаев;

Львовская область - 60 923 случая;

Николаевская область - 30 500 случаев;

Одесская область - 70592 случая;

Полтавская область - 35 788 случаев;

Ривненская область - 40 672 случая;

Сумская область - 40 305 случаев;

Тернопольская область - 33 789 случаев;

Харьковская область - 68 807 случаев;

Херсонская область - 17 497 случаев;

Хмельницкая область - 38833 случая;

Черкасская область - 38 696 случаев;

Черновицкая область - 39 815 случаев;

Черниговская область - 29 633 случая.