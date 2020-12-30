Первыми в концессию отдадут вокзалы Киева и Винницы

30 декабря 2020, 17:03

В Министерстве инфраструктуры как первые потенциальные концессии рассматривают вокзалы Киева и Винницы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом шла речь на совещании по исследованию рынка в рамках пилотного проекта концессии пассажирских вокзалов городов Харьков, Днипро, Винница, Хмельницкий, Николаев, Чоп, Киев.

«Мы ожидаем крупных международных игроков, которые имеют соответствующий опыт по управлению вокзалами и готовы инвестировать. Также как и локальных инвесторов. Преимущества получат все стейкхолдеры: государство и местные органы власти – дополнительные рабочие места и налоги, концессионные платежи; Укрзализныця – уменьшение убытков, обновление и развитие инфраструктуры; инвестор – прибыль; потребители – качественно новое публичное пространство, а также новые услуги и дополнительный комфорт. Благодарен нашим постоянным международным партнерам за предоставленную техническую помощь по подготовке исследования по оценке готовности концессии первых 7 пилотных вокзалов и проведенный анализ рынка. Это позволит нам лучше понять специфику и нюансы реализации будущих проектов и подготовиться к их фактическому воплощению», - пояснил министр.

По словам Криклия, министерство рассматривает как первые потенциальные концессии вокзалы Киева и Винницы, также решено подготовить пре-ТЭО концессии пассажирских вокзалов во Львове и Одессе.

По итогам мероприятия Мининфраструктуры поддержало дальнейшие действия по концессии железнодорожных вокзалов и необходимости группировки соответствующих объектов.