На Донбассе оккупанты 7 раз нарушили перемирие

30 декабря 2020, 11:53

За прошедшие сутки, 29 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Талаковки противник применил станковые противотанковые гранатометы, а в районе населенных пунктов Невельске и Авдеевка - подствольные гранатометы.

На обстрелы вооруженных формирований РФ украинские защитники дали адекватный ответ. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина. Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 30 декабря, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Авдеевка враг открывал огонь из ручного противотанкового и подствольного гранатомета.