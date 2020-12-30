В Киеве коронавирусом заболел еще 1131 человек

30 декабря 2020, 12:52

За сутки коронавирус обнаружили еще у 1131 киевлянина. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили в пресс-службе городского головы.

«Еще 1131 больного коронавирус обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 22 человека. Всего коронавирус унес жизни 1897 киевлянин. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 110 139», - сообщил Кличко.

Заболели 659 женщин в возрасте от 19 до 91 года, 414 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет. 21 девочка от 2 до 17 лет и 37 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели, в частности, 35 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 75 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 839 человек. Всего коронавирус преодолели 38 856 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 220, в Днепровском – 188, в Деснянском районе - 138 случаев», - отметил Кличко.