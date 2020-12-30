С 1 января: В «ЛНР» сообщили размеры новых зарплат и пенсий

31 декабря 2020, 14:00

В «ЛНР» с 1 января на 17% повышают размер минимальной пенсии и на 30% – минимальной зарплаты. Об этом сообщает «министерство труда и социальной политики ЛНР».

Так, с 1 января размер минимальной пенсии составит 5 616 руб. (2 160 грн по местному курсу валют).

В министерстве заверяют, что после перерасчетов средний размер пенсии в «республике» достигнет 8 900 руб. (3 359 грн).

Выплата пенсий начнется 6 января.

Также с 1 января минимальная зарплата составит 7 883 руб. (2 975 грн).

Пройдет повышение заработной платы работникам бюджетной сферы на 30%. В результате базовый оклад работника первого разряда составит 7 885 руб. (2 976 грн).

Планируется, что прогнозная средняя заработная плата в «республике» в наступающем году вырастет до 15 560 руб. (5 872 грн).

Также с нового года предусмотрено увеличение размеров отдельных видов социальных пособий и страховых выплат.