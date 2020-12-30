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Общественное мнение
Власть
31 декабря 2020, 15:00

Нацгвардия и полиция перейдут на усиленный режим в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь полиция и Национальная гвардия перейдут на усиленный режим. Они будут обеспечивать порядок на массовых мероприятиях.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что в ночь с 31 декабря на 1 января на территории Украины пройдут 456 массовых мероприятий. Для обеспечения публичной безопасности и порядка привлекается около 23 тысяч правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"Правоохранители в усиленном режиме будут охранять общественный порядок в местах установки елок, обеспечивать безопасность дорожного движения и реагировать на заявления и сообщения граждан", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят не нарушать общественный порядок и соблюдать карантинные требования.

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