Нацгвардия и полиция перейдут на усиленный режим в новогоднюю ночь

31 декабря 2020, 15:00

В новогоднюю ночь полиция и Национальная гвардия перейдут на усиленный режим. Они будут обеспечивать порядок на массовых мероприятиях.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что в ночь с 31 декабря на 1 января на территории Украины пройдут 456 массовых мероприятий. Для обеспечения публичной безопасности и порядка привлекается около 23 тысяч правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"Правоохранители в усиленном режиме будут охранять общественный порядок в местах установки елок, обеспечивать безопасность дорожного движения и реагировать на заявления и сообщения граждан", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят не нарушать общественный порядок и соблюдать карантинные требования.