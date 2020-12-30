Кислород ОПЗ признали лекарственным средством

31 декабря 2020, 15:40

В соответствии с приказом Минздрава № 3072 от 29.12.2020 года Акционерное общество «Одесский припортовый завод» получило регистрационное удостоверение на производство кислорода медицинского жидкого.

Таким образом, теперь АО «ОПЗ» может производить и отгружать продукцию контрагентам по медицинскому назначению, сообщила пресс-служба общества.

В связи с эпидемиологической ситуацией в Одесской области и в стране в целом, руководство АО «ОПЗ» совместно со специалистами предприятия оперативно отработали предложения контрагентов о сотрудничестве по поставке кислорода медицинского жидкого и подготовили весь необходимый пакет документов для его отгрузки.

«Мы понимаем всю важность немедленного обеспечения медицинским кислородом людей, которые в этом нуждаются. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто способствовал оперативному решению этого крайне необходимого для спасения жизни людей вопроса», - отметил и.о. председателя правления - директора АО «ОПЗ» Николай Парсентьев.

Сейчас соответствующее технологическое оборудование АО «ОПЗ» полностью готово к производству и выпуску кислорода медицинского жидкого.