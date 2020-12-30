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Общественное мнение
Экономика
31 декабря 2020, 16:00

Книга учета доходов для ФОПов отменяется с 1 января

Для физических лиц-предпринимателей с 1 января 2021 года отменяется обязательность ведения бумажной книги учета доходов. Регистрация книги в контролирующих органах также отменяется.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Как отмечается в сообщении, для ФОПов первой и второй групп и третьей группы, которые не являются плательщиками НДС, предусмотрено ведение учета в произвольной форме путем помесячного отражения полученных доходов.

Для ФОПов третьей группы, которые являются плательщиками НДС, предусмотрено ведение учета в произвольной форме путем помесячного отражения полученных доходов и расходов.

При этом определено, что учет доходов и расходов может вестись по собственному решению плательщиков единого налога в бумажном и/или электронном виде в произвольной форме.

В то же время по желанию плательщики первой - третьей групп единого налога могут продолжать вести учет доходов в книгах по предварительно определенным формам.

Как отметили в ГНС, регистрация книг в контролирующих органах с 1 января 2021 года отменена.

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