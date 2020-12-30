На Луганщине 6 жителей умерло от коронавируса

31 декабря 2020, 17:40

За сутки в Луганской области подтверждены 290 новых случая COVID-19, также 6 пациентов умерли от осложнений. 107 человек выздоровели. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает Луганская облгосадминистрация.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, скончались:

69-летняя женщина и 75-летний мужчина из Лисичанска;

89-летний мужчина из Рубежного;

два мужчины 83-х лет из Северодонецка;

77-летний мужчина из Кременского района.

География выявленных новых заболеваний:

Лисичанск – 54;

Рубежное – 15;

Северодонецк – 79;

Беловодский район – 3;

Белокуракинский район – 13;

Кременской район – 5;

Марковский район – 2;

Новоайдарский район – 12;

Новопсковский район – 13;

Попаснянский район – 4;

Сватовский район – 46;

Станично-Луганский район – 15;

Старобельский район – 29.

С начала пандемии на Луганщине коронавирус лабораторно подтвержден у 10 508 человек, из них:

выздоровели – 7519 чел. (72% от всех заболевших);

на лечении – 2696 чел. (25%);

летальных случаев – 293 (2,8%).

«Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 417 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 281», – добавили в ЛугОГА.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, на сегодняшний день составляет 28,4%.