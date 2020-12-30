На Луганщине 6 жителей умерло от коронавируса

За сутки в Луганской области подтверждены 290 новых случая COVID-19, также 6 пациентов умерли от осложнений. 107 человек выздоровели. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает Луганская облгосадминистрация.
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, скончались:
69-летняя женщина и 75-летний мужчина из Лисичанска;
89-летний мужчина из Рубежного;
два мужчины 83-х лет из Северодонецка;
77-летний мужчина из Кременского района.
География выявленных новых заболеваний:
Лисичанск – 54;
Рубежное – 15;
Северодонецк – 79;
Беловодский район – 3;
Белокуракинский район – 13;
Кременской район – 5;
Марковский район – 2;
Новоайдарский район – 12;
Новопсковский район – 13;
Попаснянский район – 4;
Сватовский район – 46;
Станично-Луганский район – 15;
Старобельский район – 29.
С начала пандемии на Луганщине коронавирус лабораторно подтвержден у 10 508 человек, из них:
выздоровели – 7519 чел. (72% от всех заболевших);
на лечении – 2696 чел. (25%);
летальных случаев – 293 (2,8%).
«Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 417 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 281», – добавили в ЛугОГА.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, на сегодняшний день составляет 28,4%.