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Общественное мнение
Власть
31 декабря 2020, 10:30

Зеленский назначил гранты молодым деятелям в области кинематографии

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение «О назначении грантов президента Украины молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отмечается в документе, грант в сумме 997 тыс. 534 грн получит режиссер Алексей Смоляр для производства неигрового фильма «Ангелы/Дачи», а грант в сумме 971 тыс. 132 грн – режиссеры Татьяна Дородницина и Андрей Литвиненко для производства неигрового фильма «Где собака зарыта?».

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