В Киеве за сутки коронавирусом заболели 1332 человека

31 декабря 2020, 12:04

В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 1332 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили в пресс-службе городского головы.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1332 больных коронавирусом. 22 человека умерли. Всего за период пандемии в столице 1919 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 111 471», - сообщил Кличко.

Заболели 743 женщины в возрасте от 18 до 99 лет и 536 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет. А также 29 девочек от трех месяцев до 17 лет и 24 мальчика от одного до 16 лет. Заболел, в частности, 51 медик.

В больницы столицы госпитализировали 79 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 547 человек. Всего коронавирус преодолели 39403 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 302, Дарницком - 195 и Соломенском районе - 174 случая.

Напомним, в Украине по состоянию на 31 декабря зафиксировано 9699 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.