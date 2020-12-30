Часть пенсионеров получат повышение с 1 января: кого это коснется

31 декабря 2020, 13:10

Для части неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года минимальная пенсия по возрасту вырастет с 2000 до 2400 гривен. Это произойдет в связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Как отмечается в сообщении, для лиц, которые достигли возраста 65 лет, при наличии у мужчин 35 лет, у женщин 30 лет страхового стажа, минимальный размер пенсии по возрасту составляет 40% минимальной заработной платы.

"Перерасчет пенсии проведен с дня установления нового размера минимальной заработной платы, кроме пенсионеров, которые работают (проводят деятельность, связанную с получением дохода, который является базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование)", - говорится в сообщении.

Пенсионерам, которые работают, после увольнения с работы или прекращения такой деятельности пенсия пересчитывается с учетом минимальной заработной платы, определенной на дату увольнения с работы или прекращения такой деятельности, отметили в ПФУ.