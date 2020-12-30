Проект «Содействие информационной реинтеграции неподконтрольной части Луганской области путем создания информационного агентства на базе коммунального предприятия «Медиапространство» стал победителем конкурса
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31 декабря 2020, 13:18
За средства Евросоюза на Луганщине будет создано мощное информационное агентство
Проект «Содействие информационной реинтеграции неподконтрольной части Луганской области путем создания информационного агентства на базе коммунального предприятия «Медиапространство» стал победителем конкурса
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