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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Власть / Региональные
31 декабря 2020, 13:18

За средства Евросоюза на Луганщине будет создано мощное информационное агентство

Проект «Содействие информационной реинтеграции неподконтрольной части Луганской области путем создания информационного агентства на базе коммунального предприятия «Медиапространство» стал победителем конкурса

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