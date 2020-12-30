Заболеваемость коронавирусом в Украине превышает норму в более чем 8 раз

31 декабря 2020, 13:46

В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 323,7 на 100 тысяч населения. Это более чем в 8 раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Наихудшая ситуация наблюдается в Запорожской (559,3), Николаевской (503,1) и Киеве (499,1). Наилучшая ситуация - в Кировоградской (100,5), Закарпатской (120,9) и Винницкой (141,7) областях.

Также в Украине продолжает сокращаться заполненность больничных коек для инфицированных коронавирусом. По состоянию на 31 декабря в стране заняты 36,3% коек. Единственным регионом, где занято более половины коек, является Николаевская область (50,2%). В Киеве заполнены 44,1% больничных мест. Всего в стране введено уже 65 429 коек.

Напомним, в Украине по состоянию на 31 декабря зафиксировано 9699 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.