В Рубежном задержали автомобилиста в состоянии наркотического опьянения

04 января 2021, 12:30

Патрульные обнаружили водителя, который сел за руль в состоянии наркотического опьянения и перевозил пассажира с наркотиками, передает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Автомобиль ВАЗ 2109, водитель которого нарушил ПДД, патрульные остановили в Рубежном. За рулем находился человек, имеющий признаки наркотического опьянения. От прохождения освидетельствования в установленном законом порядке гражданин отказался. В отношении него патрульные составили протокол и вынесли постановление за нарушение ПДД.

В минувшие выходные патрульные уже составили аналогичный протокол на этого же водителя за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Тогда при себе у него обнаружили наркосодержащие таблетки.

Во время поверхностной проверки пассажира ВАЗа, патрульные обнаружили у 38-летнего мужчины шприц с прозрачным веществом и сверток с веществом серо-зеленого цвета. Во время общения с полицейскими мужчина пытался выбросить сверток, но попытка оказалась неудачной.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Рубежанского отдела полиции.