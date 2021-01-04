В Кабмине предлагают учесть некоторые документы ОРДЛО до деоккупации Донбасса

04 января 2021, 13:43

В Кабинете министров Украины предлагают учесть некоторые документы ОРДЛО до деоккупации Донбасса. Это может быть сделано до введения процедуры конвалидации.

Об этом вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников сказал в интервью изданию "Право Украины".

"Мы планируем сделать большой шаг вперед в вопросе расширения возможностей осуществления сделок на временно оккупированных территориях. При этом для временно оккупированных населенных пунктов мы предлагаем сделать небольшой перечень возможных для конвалидации сделок, а для неоккупированных - значительно его расширить и осуществлять по другой процедуре", - заявил он.

По его словам, конвалидация может быть осуществлена ​​по отдельным сделкам, совершенных на территории Донбасса:

односторонних сделок, в отношении которых в законе содержится требование нотариального удостоверения, и которые заверены оккупационными администрациями Российской Федерации;

документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица, заключение брака на временно оккупированных территориях.

"По нашей идее, односторонние сделки, по которым в законе содержится требование нотариального удостоверения, могут быть признаны судом действительными в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Украины. При условии, что они были заверены нотариусами, чьи полномочия признаны оккупационными администрациями РФ", - отметил вице-премьер.