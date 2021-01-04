Нацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

04 января 2021, 14:00

В декабре 2020 года следствие Нацполиции получило с помощью Службы внешней разведки Украины определенную информацию, представляющую интерес в расследовании подрыва журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Как сообщила пресс-служба полиции, документы и аудиозаписи, крайние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления.

«Фрагменты информации, которая есть в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованы в сети Интернет. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета. В частности, акцентировалось на варианте отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв», - говорится в сообщении.

На данный момент следствие Нацполиции получило разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран.

Кроме того, лицо-распорядителя передаваемой информации пригласили для проведения необходимых следственных действий.

Напоминаем, дело в отношении исполнителей подрыва Павла Шеремета передано в суд, в отношении заказчиков выделено отдельное уголовное производство, расследование в котором продолжается.

Ранее сегодня, 4 января, издание Украинская правда сообщило о записях главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, на которых спецслужбы Беларуси еще в 2012 году по приказу Лукашенко обсуждали возможность подорвать взрывчаткой журналиста Павла Шеремета.

Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве 20 июля 2016 года.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.