В Киеве подтвердили 504 новых случая COVID-19

04 января 2021, 14:44

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 504 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

«В Киеве за минувшие сутки – 504 больных коронавирусом. 14 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1977 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 113 523», - написал он в Telegram.

В больницы столицы госпитализированы 44 пациента, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 120 человек. Всего коронавирус преодолели 40 354 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе – 192, в Днепровском – 84, и в Соломенском районе – 51 случай.