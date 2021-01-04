В «ЛНР» режут на металлолом шахту «Никанор-Новая»

04 января 2021, 15:00

В «ЛНР» идет процесс закрытия шахты «Никанор-Новая» (г. Зоринск), сейчас предприятие режут на металлолом, который активно вывозят.

Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».

Шахту остановили мае 2020 года. «Сейчас там работает ликвидационная комиссия и примерно 150 рабочих из участка РВУ и ГПУ (ремонтно-восстановительный участок и проходческий участок). Рабочие занимаются поднятием на-гора арочной крепи, габаритного горно-шахтного оборудования», – отмечают правозащитники.

Работники железнодорожной станции «Мануиловка» и местные жители сообщили им, что металлом идет по железной дороге на площадку по приему металлолома в Луганске. Там проходит сортировка металлолома, после чего его отправляют в Россию.

«Сейчас наши аналитики занимаются поиском ЖД-вагонов РФ, которые засветились при вывозе металлолома», – отметили в «Восточной правозащитной группе».

Похожая ситуация в «ЛНР» отмечается на шахте «Вергулевская» (село Вергулевка, Перевальский р-н).