Регистрация на пробное ВНО стартует 5 января

04 января 2021, 15:38

В Украине со вторника, 5 января, начинается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание, которая продлится до 19 января 2021 года.

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

"Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании будет осуществляться в течение 5-19 января 2021 года на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования", - говорится в сообщении.

В 2021 году пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, математике (задания уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам состоится 10 апреля.

Учитывая эпидемиологические угрозы в 2021 году, каждый участник/каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО.

Кроме участия в пробном ВНО по одному из учебных предметов, каждый зарегистрированный участник/каждая зарегистрированная участница сможет дополнительно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома.

В УЦОКО напомнили, что пробное ВНО является платным. В зависимости от региона сдача одного теста пробного ВНО будет колебаться в пределах от 195 грн до 255 грн.