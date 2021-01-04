Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть / Региональные
04 января 2021, 16:00

Стрюк утвердил Стратегию развития Северодонецкой городской территориальной громады на период 2021-2027гг.

Распоряжением руководителя военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка утверждена Стратегия развития Северодонецкой городской территориальной громады на период 2021-2027 годы, передает пресс-служба ВГА.

"В условиях проведения военных действий на территории Луганской области перед обществом стоят новые вызовы - выполнять функции областного центра и нести ответственность за местное экономическое развитие, создание новых рабочих мест, безопасность территории громады и обеспечения социальными услугами, в которых нуждаются не только постоянные жители громады, но еще и те граждане, которые выбрали город Северодонецк своим новым местом жительства в результате оккупации части Луганской области", - сказано в сообщении.

Стратегия нацелена на поощрение участия в местном экономическом развитии всех заинтересованных сторон и развитие партнерства местных органов власти, представителей бизнеса и общественности, университетов и научно-исследовательских учреждений, а также внутренне перемещенных лиц и молодежи.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: