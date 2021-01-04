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Общественное мнение
Общество / Региональные
04 января 2021, 09:59

За неделю на Донбассе обезвредили больше 250 взрывоопасных боеприпасов

Пиротехники ГСЧС на Донбассе за неделю обезвредили более 250 взрывоопасных предметов. Спасатели обследовали почти 18 га территории.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что с 26 декабря 2020 года по 1 января 2021 года силы и средства подразделений ГСЧС Украины со склада Объединенных сил почти полсотни раз привлекались для очистки от взрывоопасных предметов местности.

Так, пиротехники изъяли и обезвредили 258 взрывоопасных предметов.

Кроме того, в пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории КПВВ, спасатели оказали помощь - в частности домедицинскую и психологическую - 30 лицам.

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