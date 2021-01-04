З 1 січня 2021 року діють нові бюджетні рахунки для сплати податків

04 января 2021, 10:24

У Головному управлінні ДПС у Луганській області звертають увагу. З 1 січня 2021 року, у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої, відкриті нові бюджетні рахунки для сплати податків.

Крім того, з 1 січня 2021 року діють небюджетні рахунки 3556, відкриті на ім’я територіальних органів Державної податкової служби України для сплати коштів єдиного соціального внеску.

Реквізити розміщені на субсайті Головного управління ДПС у Луганській області за посиланням: https://lg.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.

Звертаємо увагу, що кошти, сплачені платниками на старі бюджетні рахунки, з 1 січня 2021 року не зараховуються Казначейством до бюджету та повертатимуться платникам як нез’ясовані платежі.