Платники Луганщини перерахували до бюджетів усіх рівнів майже 3,7 млрд гривень ПДФО

06 января 2021, 09:00

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом 2020 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 3 млрд 668,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО).

Податківці зазначили, що місцеві бюджети отримали 2 млрд 737,5 млн грн ПДФО, що перевищує показники за 2019 рік на 310,1 млн гривень.

До державного бюджету мобілізовано 931 млн грн ПДФО. Цей показник збільшився на 104,8 млн грн у порівнянні з 2019 роком.

У відомстві акцентували увагу, що завдяки відповідальності значної частини працедавців та громадян бюджети всіх рівнів і насамперед територіальні громади отримують найбільшу частку податкових надходжень за рахунок ПДФО для розвитку власної соціально-економічної сфери.