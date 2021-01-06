В Киеве за сутки - 931 случай коронавируса, 19 больных умерли

06 января 2021, 13:36

В Киеве подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня уже 115 тыс. 300, за сутки заболел 931 человек.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Телеграме.

"Количество зафиксированных больных в Киеве за минувшие сутки - 931. Умерли 19 человек. Всего коронавирус унес жизни 2022 киевлян", - заявил Кличко.

Заболели 540 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 365 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 11 девочек в возрасте от 5 до 17 лет и 15 мальчиков в возрасте от 1 до 16 лет. Среди больных 25 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 71 пациента. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Как сообщил Кличко, выздоровел за минувшие сутки 651 человек. Всего коронавирус преодолели 41 тыс. 572 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировали в Дарницком районе - 172, в Днепровском - 137 и в Деснянском районе - 133 случая.