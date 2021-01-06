На Луганщине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 человека

06 января 2021, 14:02

На Луганщине лабораторно подтверждены 187 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще 4 человека. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 84-летний мужчина, 60-летняя, 66-летняя и 86-летняя женщины из Северодонецка.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 53;

Рубежное – 24;

Северодонецк – 63;

Белокуракинский район – 9;

Кременской – 6;

Марковский – 3;

Меловской – 8;

Новоайдарский – 3;

Новопсковский – 10;

Попаснянский – 4;

Старобельский – 4.

За все время исследований в Луганской области этот диагноз лабораторно подтвержден у 11 240 человек, из них:

выздоровели – 8 214 человек;

лечится – 2 701 пациент, в том числе 418 – стационарно, 2 283 – амбулаторно;

умерли – 325 человек.

За время распространения коронавируса в области заболели 435 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 337 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 29%.