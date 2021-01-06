В Украину вернулись две женщины и семеро детей, находившихся в лагерях для беженцев на территории Сирии

06 января 2021, 15:43

В новогоднюю ночь завершилась сложная операция по эвакуации украинских граждан из Сирии. Девять человек, которые находились в лагерях для беженцев на территории северо-восточной Сирии, были возвращены на родину, о чем просили их родственники. Это две женщины и семеро детей. План их возвращения был согласован и координировался лично Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Самолет с эвакуированными в Международном аэропорту «Борисполь» встретили глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр обороны Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец, народные депутаты Леся Забуранная, Елена Шуляк, Елена Мошенец и другие представители власти.

В июне 2019 года была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители Службы безопасности Украины.

В частности, специалисты проверяли граждан, находящихся в Сирии, на наличие возможных связей с участниками международной террористической организации «Исламское государство». По результатам длительных проверок контрразведка СБУ не обнаружила фактов причастности этих граждан к террористической деятельности.

В октябре того же года предложенный украинскими ведомствами план эвакуационных мероприятий был согласован Главой государства, но из-за обострения военно-политической ситуации и ситуации с безопасностью на территории Сирии эвакуацию украинцев пришлось отложить.

Также на возможность забрать украинцев негативно повлияла пандемия COVID-19. В связи с распространением коронавируса на территории Сирии и Ирака были введены значительные ограничения, в частности были закрыты границы и прекратилось авиасообщение.

Возвращение к процессу эвакуации стало возможным лишь в конце 2020 года, когда стабилизировалась ситуация с безопасностью и эпидемическая обстановка в этих странах.

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украинское государство всегда помнит о своих гражданах, удерживаемых в других странах, и готово бороться за каждого украинца, чтобы каждый мог безопасно вернуться домой.

«Поскольку для нас человек – это высшая ценность», – подчеркнул он.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Роман Машовец отметил, что освобожденные женщины и дети находились в лагерях Сирии в ужасных условиях.

«Спасибо всем, кто был вовлечен в эту успешную операцию. Тем, кто рисковал жизнью в боевых условиях северной Сирии и Ирака. Также хочу отметить профессиональную работу Комитета по разведке при Президенте Украины, который осуществлял четкую межведомственную координацию», – сказал Роман Машовец.

Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что война в Сирии коснулась очень многих людей, и среди них также оказались украинцы.

«Война всегда наносит наибольший вред самым уязвимым – женщинам и детям. Абсолютно логичным было решение вернуть наших граждан, которые находились в лагере для беженцев», – подчеркнул он.

Представители власти заверили, что работа над освобождением других украинцев, находящихся в сирийских лагерях, будет продолжаться.

Народные депутаты Украины из фракции «Слуга Народа» Леся Забуранная, Елена Шуляк и Елена Мошенец отметили, что государство этой операцией в очередной раз продемонстрировало приоритетность человеческой жизни и прав человека для его нынешнего руководства.