В сервисных центрах на КПВВ пока нельзя оформить пенсию

06 января 2021, 16:00

На КПВВ «Счастье» и «Новотроицкое» открыли сервисные центры, в которых, помимо иных структур, предполагается работа представителей Пенсионного фонда. При этом на данный момент прибывающие из «Л-ДНР» не смогут оформить здесь украинские пенсии, действующее законодательство этого не позволяет.

Об этом сообщают юристы общественной организации «Донбасс SOS».

В одном из последних интервью министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что пенсии можно будет оформить в центрах обслуживания на КПВВ. Но юристы подчеркивают, что пока законодательно это невозможно.

Так, согласно ч.1 ст. 47 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсия выплачивается по месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины организациями, которые осуществляют выплату и доставку пенсий, либо через банковские учреждения в порядке, предусмотренном Кабинетом министров Украины.

При этом на неподконтрольных территориях не действуют органы госвласти Украины, украинские банки. Выплата пенсий лицам, которые имеют постоянную регистрацию на неподконтрольной территории, на данный момент регулируется Постановлением КМУ № 637 от 05.11.2014, который предусматривает необходимость регистрации как внутренне перемещенного лица (ВПЛ) на подконтрольной территории, а также прохождения периодической идентификации в отделениях «Ощадбанка» (не применяется на период карантина). Альтернативой является только перерегистрация места проживания (прописка) на подконтрольной территории.

Кроме того, заявление о назначении пенсии подается заявителем лично либо на основе нотариальной доверенности непосредственно в управление ПФУ по месту его проживания (п.1.1 Порядка подачи документов для назначения пенсии, утвержденного Постановлением Правления ПФУ от 25.11.2005 № 22-1). Адрес проживания лиц, зарегистрированных постоянно на неподконтрольной территории – это адрес, указанный в справке переселенца.

Про внесение изменений в данные законодательные акты министр Марина Лазебная в этом и иных интервью не сообщила.

Таким образом, на данный момент действующим законодательством не предусмотрена возможность оформления / получения пенсии жителям «Л-ДНР» без дополнительных процедур, указанных выше. «Это возможно только в случае внесения соответствующих изменений в законодательство, открытия сервисных центров на КПВВ для этого недостаточно», – подчеркнули в «Донбасс SOS».

Опять же пока не ясно, каким образом будут функционировать эти отделения Пенсионного фонда на КПВВ.