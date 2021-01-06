Денисова просит КСУ признать медреформу неконституционной

06 января 2021, 15:28

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в Конституционный суд Украины с просьбой признать неконституционной медицинскую реформу, которую начали в 2017 году. Она направила конституционное представление.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Сложности в противодействии болезни (COVID-19, - ред.) нанесли и определенные законодательные изменения, а также начатая в 2017 году медицинская реформа, которая происходит одновременно с реформами децентрализации и административно-территориального деления", - написала она.

По ее словам, большинство государственных органов и служб оказались не готовы ни организационно, ни юридически и даже психологически к началу пандемии, в частности, из-за медицинской реформы.

Напомним, на тот период обязанности министра здравоохранения исполняла Ульяна Супрун.