СБУ разоблачила группировку неонацистов во главе с «Гитлером»

06 января 2021, 18:00

Служба безопасности Украины прекратила в Киеве деятельность неонацистской террористической группы, последователей австралийского террориста Брентона Таррант, сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе досудебного расследования установлено, что лидером группировки является злоумышленник по прозвищу «Гитлер». Он через электронные средства связи и мессенджеры организовал конспиративную сеть по массовому распространению материалов, в частности «манифеста» Б. Тарранта с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве.

«Манифест» также был специально переведен на украинский и русские языки и распространялся в виде печатного издания, что неоднократно вызывало острокритические отзывы внешнеполитических ведомств Австралии и Новой Зеландии.

По результатам проведения комплекса следственных действий, в том числе соответствующих экспертиз и обысков, правоохранители получили доказательства причастности «Гитлера» к преступной деятельности. Также изъяты печатные издания «манифеста», средства связи и оргтехнику, с использованием которой распространяли террористические материалы, а также неонацистскую символику.

Сейчас лидеру группировки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 (виды соучастников) и ч. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее установлено, что активное участие в деятельности этой группы принимали несколько человек из неонацистской среды, одним из главарей которых был гражданин РФ, задержанный летом 2020 Службой безопасности Украины в Киеве. Иностранцу объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-2, ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в марте 2019 идеолог неонацистов Брентон Таррант убил 51 и ранил 40 мусульман в мечетях города Крайчестер в Новой Зеландии. Террорист осуществлял онлайн трансляцию расстрела мирных верующих, а перед этим распространил в сети Интернет так называемый манифест «Большая замена». В нем Таррант призвал к совершению терактов в отношении представителей других рас и религий.