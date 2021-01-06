В Украине за сутки обнаружили 6911 случаев COVID-19

06 января 2021, 09:47

В Украине за минувшие сутки, 5 января, зарегистрировали 6911 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели еще 14 490 инфицированных.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке

"6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 января 2021 года. В частности, заболели 203 ребенка и 406 медработников", - написал Степанов.

Также, согласно приведенным им данным, за минувшие сутки госпитализированы 2978 человек; зафиксировано 228 летальных случаев; выздоровели 14490 человек; осуществлено тестирований за сутки - 52 968 (в том числе методом ПЦР - 34938, методом ИФА - 18030).

За все время пандемии в Украине заболело COVID-19 1090496 человек; выздоровели - 761 898 человек; летальных исходов - 19 357; проведено ПЦР-тестов - 5680116.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.