Журналистке из Луганска Яне Осадчей нужна помощь на лечение онкологии

06 января 2021, 10:01

Журналистке-переселенке Яне Осадчей срочно требуется финансовая помощь для того, чтобы побороть онкологию.

О своей истории Яна написала:

Меня зовут Яна Осадчая, мне 40 лет, я родилась и выросла в городе Луганске. Еще в юности я осуществила свою мечту – закончила факультет журналистики и уже с третьего курса университета начала работать по специальности. За свою жизнь я написала много статей, редактировала газеты, сайты, журналы, управляла редакционными коллективами в разных городах. В моей работе для меня всегда был важен человеческий фактор, ведь еще с детства я мечтала помогать людям. И что-то даже получалось.

Благодаря моим публикациям ремонтировали цеха, где лежал снег, а рабочие грелись с помощью буржуек, делали дороги, устанавливали детские площадки. Я писала о коррупционерах, о продажных политиках, бардаке и беспределе на своей родине. Знакомые политики говорили обо мне, что я никогда и ничего не боялась.

Когда началась война с способствовала освобождению узников подвалов, вела репортажи от захваченных зданий, восстанавливала имена погибших бойцов и мирных жителей, помогала друзьям покидать зону боевых действий. Уже под обстрелами мы снимали проект «Услышать Донбасс», который имел большой резонанс, и главной целью которого было предотвратить кровавое противостояние на моей родной земле.

Но, увы, война оказалась беспощадной. В городе становилось опасно, и нам пришлось покинуть родной дом. Еще в 2010-м году у моей мамы случился инсульт. Огромными усилиями мы победили эту болезнь, но передвигаться, как прежде, мама не могла.

Несмотря на это, она вместе со мной и внучкой ездила по всей стране. Сперва мы жили на украинской территории Луганской области – в Новопскове и Старобельске (100 километров от линии фронта), потом переехали в закарпатский город Мукачево, а два года назад обосновались в Киеве. Мы сменили больше десятка съемных квартир, моя десятилетняя дочь за это время поменяла три школы.

В Киеве я работала в благотворительном фонде. Мы помогали онкобольным детям и старикам. Я расписала десятки историй о пациентах, с некоторыми подружилась, держала контакт с родственниками. Каким бы ни был диагноз человека, мы всегда верили в его выздоровление, мы пытались достучаться до людей, рассказать им о чужой боли, а также о том, что помогая, тому кто попал в беду, ты помогаешь и себе…

Я активно участвовала в общественной жизни Киева. Защищала жертв незаконных застроек, писала и делала сюжеты о захватах земель, о сохранении исторических мест Киева. Киев стал для меня второй родиной, городом мечты, в котором я всегда хотела жить. Мне казалось, что наша любовь с этим городом была взаимной – в трудные моменты жизни Киев словно напитывал меня своей энергией, придавал сил и утешал.

О своей первой родине Донбассе я тоже не забывала. Мне очень сильно до сих пор болит эта война и взаимная ненависть. Моя мечта – мир на моей родной земле. Я активно выступала и выступаю против дискриминации вынужденных переселенцев и считаю, что они абсолютно равны в правах с жителями других территорий страны.

А в Киеве постепенно все стало налаживаться: красавица и умница дочь, мама, которая после инсульта пережила еще и тяжелейшую анемию, большая и красивая любовь, море друзей, интересные медиа-проекты, море планов на жизнь….

Этим летом я очень хотела поехать с дочерью к морю. Мы строили планы, выбирали новые купальники, уже решали, где остановиться в Одессе… Я не обращала внимания, что в последнее время стала чувствовать себя хуже – то слабость, то боли в спине, то недомогание. Все выяснилось во время случайного визита к врачу (решила все-таки провериться перед поездкой на море).

Доктор, осмотрев меня, помрачнел, выдержал паузу и сказал, что у меня опухоль и мне нужна операция, подготовка к которой потребует от меня мужества и терпения. О чем я подумала в этот момент? О дочери! Это была первая мысль – ведь она у меня еще маленькая, мы с ней очень близки и никогда дольше, чем на неделю-две не расставались…

Потом было много разных мыслей. К примеру, после постановки диагноза я впервые за сорок лет поняла, что счастье – это лежать под березами в траве и просто смотреть, как над тобой проплывают облака…

Я делала и делаю себе эти паузы счастья между визитами в мрачные лечебные заведения, где на тебя сразу же вешают ярлык тупого больного и часто рассматривают, как источник дохода.

Последний месяц был для меня самый страшный. Я бы наверное впала в отчаяние, если бы не энергия и поддержка десятков, а то и сотен людей. Знакомых и незнакомых, из разных городов страны и мира.

Я понимаю, что моя борьба будет нелегкой, и что впереди будет много всего страшного. Но я ловлю себя на страшной мысли, такой как в 2014 году, когда уже почти все мои друзья уехали, а я ходила по городу, возвращалась домой и под аккомпанемент гаубиц поливала в своем огороде помидоры и перцы. Так вот, тогда мне, как и всем было страшно, но вместе с тем был и какой-то живой интерес посмотреть, что же будет дальше? Чем закончиться это кино, в котором ты вроде как и не главный, но все равно – какой-то герой?

Сейчас я тоже очень хочу досмотреть свое «кино» под названием жизнь, и конечно, очень хочется, чтобы оно было не таким короткометражным.

Почему обращаюсь за помощью?

К сожалению, в нашей стране вылечить такую болезнь как рак своими силами – если ты обычный человек со средним доходом – нереально. Я – переселенец, мне нужно оплачивать аренду квартиры, воспитывать дочь-пятиклассницу. Мне нечего продавать, в своем доме в Луганске я не была пять лет.

На данный момент врачи решили лечить меня с помощью лучевой терапии. Но их политика постоянно меняется. Так что пока нахожусь в таком подвешенном состоянии и не знаю, что конкретно меня ждет.

Прошу вашей помощи на сохранение своей жизни. Каждая ваша гривна, перепост, слово поддержки, дельный совет для меня – это как инвестиция в мою победу над опасной болезнью. Это все очень помогает, вдохновляет и придает силы для дальнейшей борьбы. Рак любит депрессию, тоску и отчаяния. А мой выбор – яркая жизнь и позитивные эмоции. Я убеждена, человек создан для счастья. И никакой рак не в праве этому помешать!

4441 1144 4523 0590 МОНОБАНК

Перечислить помощь на карту можно онлайн с помощью приложения банка: https://send.monobank.com.ua/RiYw2Fty

5167 4901 0444 1044 ОЩАДБАНК

Если отправляешь с онлайн-приложения другого банка, спрашивает имя – Осадча Яна Володимирівна по-украински, YANA OSADCHA, если просит латинскими символами.

5363 5420 1476 0202 (ПРИВАТ). Карта на имя Гребенюк Ярослав Юрьевич.

Диагноз - Ca colli utere, стадия II-III Медицинские документы предоставлю в индивидуальном порядке по просьбе.