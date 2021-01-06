09 января 2021, 17:40 В Полтавской области произошел взрыв на газопроводе В Полтавской области произошел взрыв на газопроводе. На место происшествия выехали спасатели и полиция. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Национальной полиции Полтавской области Роман Гришин. По его словам, пока информации о пострадавших нет. Причины взрыва устанавливаются. Как сообщили в пресс-службе компании "Лубныгаз", произошел взрыв на участке, вблизи села Калайдинцы. По предварительной информации инцидент произошел на газораспределительной станции. Предприятие вывело все свои аварийные службы на дежурство. Твитнуть Загрузка... Загрузка...