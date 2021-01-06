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Общественное мнение
Происшествия
09 января 2021, 17:40

В Полтавской области произошел взрыв на газопроводе

В Полтавской области произошел взрыв на газопроводе. На место происшествия выехали спасатели и полиция.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Национальной полиции Полтавской области Роман Гришин.

По его словам, пока информации о пострадавших нет. Причины взрыва устанавливаются.

Как сообщили в пресс-службе компании "Лубныгаз", произошел взрыв на участке, вблизи села Калайдинцы.

По предварительной информации инцидент произошел на газораспределительной станции. Предприятие вывело все свои аварийные службы на дежурство.

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