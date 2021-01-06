В Полтавской области произошел взрыв на газопроводе. На место происшествия выехали спасатели и полиция.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Национальной полиции Полтавской области Роман Гришин.
По его словам, пока информации о пострадавших нет. Причины взрыва устанавливаются.
Как сообщили в пресс-службе компании "Лубныгаз", произошел взрыв на участке, вблизи села Калайдинцы.
По предварительной информации инцидент произошел на газораспределительной станции. Предприятие вывело все свои аварийные службы на дежурство.