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Общественное мнение
Общество
11 января 2021, 09:00

В СНБО прокомментировали главные свойства COVID-вакцины

Вакцины от коронавируса, в частности Pfizer/BioNTech и Moderna, являются эффективными против мутированных типов инфекции и действуют дольше, чем другие прививки. Об этом в субботу, 9 января, рассказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко в эфире телеканала Украина 24.

«Обнародованы данные, насколько вакцина, как Pfizer или Moderna, защищают от нового штамма, который распространяется из Великобритании и ЮАР. Исследование с сывороткой людей, которые были проиммунизированы с вирусом, в котором была введена искусственная мутация, продемонстрировало, что вакцина защищает этих людей от нового вируса», - сообщил представитель СНБО.

Также, по его словам, COVID-вакцины будут работать намного дольше, чем, к примеру, вакцина против гриппа, - от восьми месяцев до двух лет.

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