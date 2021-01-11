Зеленский поручил Кабмину снизить цены на газ для населения

11 января 2021, 17:08

Президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения. Об этом он заявил в ходе совещания с членами Кабмина, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан», - подчеркнул Зеленский.

На совещании было сообщено, что Кабинет Министров готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке.

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя.

Решения, которые обсуждались на энергетическом совещании, предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и помогут избежать финансового дисбаланса.