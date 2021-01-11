Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика / Региональные
11 января 2021, 17:38

Предприниматели с «Налогового Майдана» продолжают бороться за свои права

Пока украинцы празднуют зимние новогодние праздники, в столице на Майдане Независимости Украины предприниматели продолжают свою бессрочную акцию, с помощью которой люди намерены добиться от власти сохранения упрощенной системы налогообложения.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: