Пока украинцы празднуют зимние новогодние праздники, в столице на Майдане Независимости Украины предприниматели продолжают свою бессрочную акцию, с помощью которой люди намерены добиться от власти сохранения упрощенной системы налогообложения.
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11 января 2021, 17:38
Предприниматели с «Налогового Майдана» продолжают бороться за свои права
Пока украинцы празднуют зимние новогодние праздники, в столице на Майдане Независимости Украины предприниматели продолжают свою бессрочную акцию, с помощью которой люди намерены добиться от власти сохранения упрощенной системы налогообложения.
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