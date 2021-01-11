Степанов считает, что украинцы должны были запастись носками до локдауна

11 января 2021, 11:12

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что на интернет-торговлю товарами бытового потребления запрета нет. Об этом он сказал на брифинге, передает Укринформ.

По словам министра, о введении жестких карантинных ограничений в период с 8 по 24 января было сообщено заблаговременно и было время подготовиться к ним, а также в стране нет запрета на интернет-торговлю.

«Я считаю, что эти 16 дней, отведенные на этот карантин, - можно было к ним подготовиться. Ну точно можно было рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку на это время. Даже если вы не успели купить носки или футболки, вы это спокойно можете сделать с помощью интернет-магазинов, так как адресную доставку, интернет-торговлю никто не отменял», - подчеркнул Степанов.

Министр напомнил, что постановление правительства о введении жесткого карантина было принято 9 декабря 2020 года, и заранее было сообщено о тех ограничениях, которые будут касаться торговли.

По его словам, решение о карантинных ограничениях принимаются с учетом прогноза эпидемиологов.

Как отметил Степанов, введение жестких карантинных ограничений произошло потому, что в праздничные дни существовала угроза роста уровня заболеваемости COVID-19 из-за обилия контактов между людьми, которые обычно между собой не пересекаются.

Также, сказал министр, с третьей недели года происходит ежегодное сезонное повышение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, и введенные карантинные ограничения должны повлиять и на распространение гриппа и ОРВИ.

Степанов напомнил, что относительно карантина выходного дня также звучала критика. Впрочем, по мнению министра, после него в Украине стабилизировалась ситуация с заболеваемостью, снизилось количество инфицированных и госпитализированных.