Лабораторно підтверджено 140 нових випадків COVID-19 в Луганській області

11 января 2021, 12:18

Лабораторно підтверджено 140 нових випадків COVID-19 в області. З них – 55 у Попаснянському районі.

Географія виявлених захворювань:

місто Лисичанськ – три, Рубіжне – дев’ять, Марківський район – чотири, Міловський – 14, Новоайдарський – 15, Новопсковський – 35, Попаснянський – 55, Сватівський – п’ять.

За весь час досліджень в області цей діагноз лабораторно підтверджений у 12 115 осіб.

З них одужали – 8 607; лікуються – 3 174 (427 – стаціонарно, 2 747 – амбулаторно).

Слід зазначити, що за час поширення цього вірусу в області захворіла 461 дитина віком до 17 років. З них одужали – 353.

Внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, помер 62-річний чоловік з міста Лисичанськ.

Усього з початку пандемії на Луганщині від цієї хвороби померло 334 особи.

Заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – 29,5%.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 11 січня (09:00) в Україні 1 119 314 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 19 835 летальних, 796 417 осіб одужали. Загалом проведено 5 781 951 тестування методом ПЛР. За добу зафіксовано 4 288 нових випадків; летальних – 68; здійснено 16 061 тестування; одужало 4 819 осіб.