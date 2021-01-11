Лабораторно підтверджено 140 нових випадків COVID-19 в Луганській області

Лабораторно підтверджено 140 нових випадків COVID-19 в області. З них – 55 у Попаснянському районі.
Географія виявлених захворювань:
місто Лисичанськ – три, Рубіжне – дев’ять, Марківський район – чотири, Міловський – 14, Новоайдарський – 15, Новопсковський – 35, Попаснянський – 55, Сватівський – п’ять.
За весь час досліджень в області цей діагноз лабораторно підтверджений у 12 115 осіб.
З них одужали – 8 607; лікуються – 3 174 (427 – стаціонарно, 2 747 – амбулаторно).
Слід зазначити, що за час поширення цього вірусу в області захворіла 461 дитина віком до 17 років. З них одужали – 353.
Внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, помер 62-річний чоловік з міста Лисичанськ.
Усього з початку пандемії на Луганщині від цієї хвороби померло 334 особи.
Заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – 29,5%.
За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 11 січня (09:00) в Україні 1 119 314 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 19 835 летальних, 796 417 осіб одужали. Загалом проведено 5 781 951 тестування методом ПЛР. За добу зафіксовано 4 288 нових випадків; летальних – 68; здійснено 16 061 тестування; одужало 4 819 осіб.