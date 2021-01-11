Уходить на самоизоляцию после пересечения КПВВ на Донбассе теперь не обязательно

11 января 2021, 12:26

Для въезжающих на территорию свободной Украины из оккупированной части страны отменена самоизоляция в случае получения отрицательного теста на коронавирус.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №9 от 5 января.

"Тестирование должно быть проведено после пересечения КПВВ двумя методами. "Самоизоляция, обсервациям лица в связи с прибытием из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г.Севастополя прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного после пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из них", - говорится в документе.

В нем также говорится, что Донецкой и Луганской областным государственным администрациям вместе с государственным предприятием "Реинтеграция и восстановление", которое относится к сфере управления Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, необходимо обеспечить обустройство пунктов тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 на контрольных пунктах въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда из них.