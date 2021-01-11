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Общественное мнение
Общество
11 января 2021, 12:40

Новый штамм коронавируса обнаружили в Мексике

На севере Мексики подтвердили заражение новым штаммом коронавируса, который впервые обнаружили в Великобритании. Его диагностировали у 56-летнего британца, который прибыл в страну из Амстердама.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, британец 29 декабря вылетел из Мехико до мексиканского города Матаморос, где у него и обнаружили новый штамм. Симптомов заболевания мужчина не имел. Путешественника госпитализировали, в субботу его присоединили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отметим, новый штамм коронавируса был обнаружен в Великобритании в сентябре. Активно распространяться он начал в конце ноября - начале декабря. В связи с этим многие страны начали закрывать границы с Великобританией. Что известно о мутации коронавируса и насколько она опасна - в материале РБК-Украина.

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