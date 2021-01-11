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Общественное мнение
Криминал / Региональные
11 января 2021, 13:00

Полицейские задержали несовершеннолетнего лисичанина с амфетамином и PVP-солью

Патрульные обнаружили у несовершеннолетнего лисичанина наркотические вещества, передает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Так, в подъезде одной из многоэтажек по улице Долженко города Лисичанска патрульные обнаружили подозрительного молодого человека.

Гражданин, которого полицейские увидели на лестничной площадке между 5 и 6 этажом, заметно занервничал увидев патрульных. Во время беседы со стражами порядка молодой человек признался, что в рюкзаке он хранит наркотические вещества и что является несовершеннолетним.

На место происшествия патрульные немедленно вызвали мать парня и следственно-оперативную группу. В рюкзаке 16-летнего парня полицейские обнаружили 15 зип-пакетов с порошкообразным веществом. По словам задержанного в пакетах находилось наркотическое вещество амфетамин и PVP-соль.

За хранение наркотических веществ молодому человеку грозит ответственность по ч. 2 ст. 309 УК Украины.

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