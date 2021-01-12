Урядом спрощено порядок надання житлових субсидій

12 января 2021, 14:10

У грудні Урядом прийнято кілька рішень щодо спрощення порядку надання житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема:

- надано можливість отримувати житлову субсидію домогосподарствам, у складі яких є особи, що офіційно працюють за кордоном у країнах, з якими Україною не укладено договорів про соціальне забезпечення, або перебувають за кордоном у період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

- надано право на отримання житлової субсидії на загальних підставах особам, які набули право власності на житло протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, зокрема, шляхом успадкування, та особам, які не мають доходів і відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (до того житлова субсидія їм могла призначатися лише за рішенням комісії);

- при встановленні права осіб на отримання житлової субсидії урахування перевищення граничної величини відбуватиметься не за показниками опалюваної площі житлового приміщення, а його загальної площі, ‒ це дасть змогу автоматизувати процес отримання даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, оскільки в базах даних державних органів влади немає інформації про розміри опалюваної площі приміщень;

- розширено перелік каналів інформаційної взаємодії між АТ «Ощадбанк» та одержувачами пільг і житлових субсидій шляхом використання месенджерів.

Ще одним рішенням Уряду врегульовано питання призначення житлових субсидій в частині спрощення оформлення субсидії для осіб, які отримують допомогу по частковому безробіттю у зв’язку із запровадженням карантину.

Також ще з березня 2020 року в зв’язку із встановленням карантину діє норма щодо автоматичного перепризначення субсидії на наступні періоди без звернення громадян. Таким чином, на поточний опалювальний період субсидію в автоматичному режиму перепризначено понад 2,7 млн домогосподарств.

Крім цього, на період встановленого карантину запроваджено спрощену процедуру оформлення субсидії для громадян, які втратили роботу і зареєструвалися в центрах зайнятості, а розрахунок розміру субсидії до кінця дії карантину здійснюється на збільшені на 50% соціальні норми споживання окремих послуг (газ для приготування їжі та підігріву води, електроенергія, водопостачання).

Ті домогосподарства, які раніше не користувались субсидіями, але при зростанні витрат на комуналку їм складно оплачувати ЖКП, можуть звернутися за оформленням субсидії:

- особисто до посадової особи територіальної громади, ЦНАПу, а також органу соціального захисту населення у містах обласного значення;

- дистанційно через веб-сайт Мінсоцполітики;

- заповнивши заяву і декларацію і відправивши її поштою до органу соціального захисту населення.

Призначення житлової субсидії та інформування заявника про результати розгляду документів відбувається у термін до 10 днів або до 30 днів у виключних випадках, якщо це потребує складання акту обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї та прийняття відповідного рішення комісією при місцевих органах влади.

Крім цього, майже 1,8 млн сімей користується пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг і мають знижку від 25 до 100 відсотків залежно від категорії пільговика (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, учасники війни, чорнобильці, діти війни тощо).