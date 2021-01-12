Украина и Молдова создадут Президентский совет

Украина и Молдова договорились создать Президентский совет для решения вопросов двусторонних отношений.
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский после подписания с Президентом Республики Молдова Майей Санду двусторонних документов, передает Укринформ.
Мероприятие проходило без участия СМИ, транслировалось в прямом эфире на странице главы Украинского государства в Фейсбуке.
"Мы договорились создать Президентский совет, в рамках которого будем форматировать стратегию и координировать наши действия для решения заданий двусторонней повестки дня", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что вместе с Президентом Молдовы намерен возобновить диалог между странами на высшем уровне и сделать его динамичным и результативным.
Кроме того, глава государства отметил, что приоритетами для совместного "экономического импульса" будут энергетика, инфраструктура, транспорт и транзит.