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Общественное мнение
Общество
12 января 2021, 15:07

Разработчик украинской вакцины от COVID привился препаратом Moderna

Разработчик украинской вакцины от COVID, президент фармацевтической компании DiaPrep System Inс Михаил Фаворов сделал прививку препаратом от Moderna. Он вакцинировался в США.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам, прививки в США можно сделать, не выходя из автомобиля. В его случае прививку сделали на парковке пункта вакцинации. При этом необходимо с собой иметь копию электронного письма с подтверждением записи на вакцинацию и водительские права. Сами уколы делают медики, а потоки автомобилей регулируют военные.

"После прививки сидишь в машине 15 минут, если ничего не произошло, уезжаешь, до следующего визита через 28 дней", - отметил Фаворов.

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