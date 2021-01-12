12 января 2021, 16:50 ГосЧС предупреждает о значительном ухудшении погоды в Украине В Украине со среды, 13 января, ожидается существенное ухудшение погодных условий, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. «13 января в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях значительный снег (высота снежного покрова 5-15 см), порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица. В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях налипание мокрого снега, гололед (І уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении. 14 января прогнозируется прекращение осадков и явлений. 15-16 января существенно снизится температура воздуха. Ночью ожидается до -12... -18 градусов, на севере до -21; днем прогнозируют -10... -16 градусов. Морозы сохранятся и 17-18 января. «По Киеву 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13... 18 градусов мороза, днем ​​до 11... 15 градусов мороза, 17-18 января холодная погода сохранится», - говорится в сообщении. По данным Укргидрометцентра, в Киеве 13 января в течение суток температура воздуха составит -2... -4 градуса, днем ​​возможен снег. Твитнуть Загрузка... Загрузка...